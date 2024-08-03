СК возбудил дело из-за рехаба в Мытищах, где пациентов держали в заложниках
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В Мытищах возбудили уголовное дело из-за незаконного лишения свободы пациентов в реабилитационном центре, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.
Обвинения предъявлены двум сотрудникам реабилитационного центра «Вектор жизни». Из подозревают в незаконном лишении свободы пациентов, которые страдают алкогольной или наркотической зависимостью (пункты «а», «ж» части 2 статьи 127 УК РФ).
С мая 2023 года по август 2024 года двое сотрудников под видом оказания услуг незаконно удерживали пациентов в реабилитационном центре. Они применяли к своим жертвам физическую силу, а еще лишали их продуктов питания.
Один из пациентов написал заявление на злоумышленников. После этого их задержали полицейские.
Следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы по данному делу.