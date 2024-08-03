СК возбудил дело из-за рехаба в Мытищах, где пациентов держали в заложниках

Обвинения предъявлены двум сотрудникам реабилитационного центра «Вектор жизни». Из подозревают в незаконном лишении свободы пациентов, которые страдают алкогольной или наркотической зависимостью (пункты «а», «ж» части 2 статьи 127 УК РФ).

С мая 2023 года по август 2024 года двое сотрудников под видом оказания услуг незаконно удерживали пациентов в реабилитационном центре. Они применяли к своим жертвам физическую силу, а еще лишали их продуктов питания.

Один из пациентов написал заявление на злоумышленников. После этого их задержали полицейские.

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы по данному делу.