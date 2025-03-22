СК: теракт в «Крокусе» организован спецслужбами недружественного государства

Нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» спланировано и организовано спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в РФ. Для совершения теракта были привлечены члены международной террористической организации, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что в короткие сроки были задержаны исполнители теракта и выявлены соучастники. На сегодняшний день следственные действия в отношении 19 обвиняемых в терроризме завершены, они содержатся под стражей и продолжают знакомиться с материалами дела.

К уголовной ответственности были привлечены лица, оказывавшие содействие исполнителям теракта в поиске жилья, предоставлении транспорта, оружия и финансирования. В ходе следствия была восстановлена последовательность действий соучастников на всех этапах подготовки к преступлению, включая нападение на посетителей «Крокуса», а также их попытку скрыться и задержание.

Петренко добавила, что собранные доказательства позволяют сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям. После ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске совершили 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять из автоматов по людям, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.