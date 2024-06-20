СК счел оскорблением чувств верующих бросок банки бензина в нижегородский храм

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Бросившего банку в храм нижегородца обвиняют в оскорблении чувств верующих

В Нижегородской области мужчине инкриминируют статью УК об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, фигурант бросил банку с бензином в стену церкви в честь Покрова Божией Матери, после чего поджег горючую смесь, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Происшествие случилось 20 июня. Житель Шахуньи подошел к храму, после чего запустил в его стену банку с бензином и поджег топливо. В результате ЧП стена церкви загрязнилась продуктами горения, заявили правоохранители.

В отношении 38-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Сейчас сотрудники Следственного комитета работают над выяснением всех обстоятельств случившегося и закреплением доказательной базы.