СК: российский военный планировал устроить подрыв в воинской части в Подмосковье

Российский военнослужащий планировал устроить подрыв на территории воинской части в Московской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 49-летний военный, являющийся членом запрещенного в РФ террористической организации, начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. В марте 2025 года он получил задание от кураторов и должен был совершить теракт в одной из воинских частей в Московском регионе.

Россиянин был задержан 2 марта при получении взрывного устройства. Сотрудники ФСБ допросили военнослужащего по обстоятельствам планируемого теракта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В настоящее время следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Ранее в Сети появилось видео задержания военнослужащего, готовившего теракт в общежитии для курсантов в Московской области. В телефоне задержанного нашли переписку с украинским куратором.