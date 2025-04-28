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СК предъявил обвинения 5 сотрудникам УМВД Подольска за взятку в 15 млн рублей

Пятерым сотрудникам УМВД России по городскому округу Подольск предъявили обвинения за взятку в размере 15 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что с 4 по 24 апреля текущего года обвиняемые получили взятку в 15 млн рублей от местного жителя за непривлечение иных фигурантов уголовного дела к ответственности за совершение ими преступной деятельности.

Сотрудников полиции задержали. Им предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

В понедельник суд избрал обвиняемым меру пресечения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.