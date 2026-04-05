СК озвучил предполагаемую причину пожара в квартире с детьми в Петербурге Происшествия 05 апреля 2026 01:26

Причиной пожара в квартире в Петербурге, где пострадали трое детей, предварительно, является неосторожное обращение с туристическим газовым баллоном, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.

«По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с туристическим газовым баллоном детьми», — говорится в сообщении. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным МЧС, в результате пожара в квартире в Красносельском районе Петербурга пострадали трое детей. Возгорание произошло на Петергофском шоссе, 59. Пострадавших детей госпитализировали.