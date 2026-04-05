СК озвучил предполагаемую причину пожара в квартире с детьми в Петербурге
Причиной пожара в квартире в Петербурге, где пострадали трое детей, предварительно, является неосторожное обращение с туристическим газовым баллоном, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.
«По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с туристическим газовым баллоном детьми», — говорится в сообщении.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным МЧС, в результате пожара в квартире в Красносельском районе Петербурга пострадали трое детей.
Возгорание произошло на Петергофском шоссе, 59.
Пострадавших детей госпитализировали.
