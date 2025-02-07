СК обвинил внучку экс-мэра Самары в убийстве дедушки и бабушки

Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине предъявили обвинение в двойном убийстве. По версии правоохранителей, она убила своих дедушку и бабушку, после чего пыталась спрятать их тела, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Девушка убила бывшего мэра и его супругу из-за неприязненного отношения к ним, считают в СК. Она заранее подготовилась к расправе и закупила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

В квартире убитых найдены следы химического раствора щелочи. По данным следователя, предполагаемая убийца была безработной и жила в центре Самары в квартире, которую ей сняли бабушка с дедушкой. Она также находилась на их содержании.

Екатерину обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ранее фигурантку заключили под стражу.

По данным СМИ, внучка Тархова могла убить его из-за 145 миллионов рублей. После расправы она расчленила тела и выбросила останки в разные мусорные пакеты.