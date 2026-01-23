сегодня в 18:54

СК Кузбасса отчитается перед Москвой за гибель пациентки в ДТП со скорой помощью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП в Кемерове, в котором погибла пациентка скорой помощи. Ход расследования взят под личный контроль руководства центрального аппарата ведомства, сообщает «Сiбдепо» .

Авария произошла 22 января на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев. В результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой медицинской помощи погибла пациентка, которую экстренно перевозили медики.

23 января Александр Бастрыкин направил поручение руководству СУ СК по Кемеровской области о возбуждении уголовного дела. Перед кузбасскими следователями стоит задача по выяснению обстоятельств автостолкновения и подготовке доклада о результатах расследования.

