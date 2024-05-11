Система ПВО сбила 12 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

сегодня в 20:49

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 12 снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в субботу около 19:20 по Москве. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Прошедшей ночью в 3 российских регионах сбили 16 беспилотников самолетного типа и 21 реактивный снаряд, выпущенный ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire. В Белгородской области уничтожили 21 реактивный снаряд и 9 дронов.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников с украинской стороны.