сегодня в 13:25

За сутки ВС РФ уничтожили станцию Patriot и самолет Су-27 воздушных сил Украины

Вооруженные силы РФ в течение суток смогли уничтожить несколько складов, живую силу и военную технику противника в 146 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В том числе в течение суток удалось поразить радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, склад горючего и склад хранения БПЛА.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, реактивный снаряд Vampire, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 162 БПЛА, из которых 82 были уничтожены вне зоны проведения СВО.

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине.