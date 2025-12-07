Сирота обвинила опекунов в краже около 1 млн руб, но потом созналась в клевете

В Краснодарском крае семья взяла девочку под опеку в 2019 году. После исполнения 18 лет сирота обвинила опекунов в краже около 1 млн рублей, но потом созналась в клевете, сообщает Baza .

На содержание ребенка из госбюджета выделили свыше 1 млн рублей. Когда девушке исполнилось 18 лет, то она внезапно обвинила приемных родителей в краже денег. Эта история дошла до уполномоченного по правам человека, он направил запросы в Следком, прокуратуру и полицию.

По обвинению девушки следователи возбудили уголовное дело о присвоении и растрате. Семья представила доказательства, что выделенные средства тратились на бытовые нужды и просьбы ребенка. А после исполнения ей 18 лет, были отданы оставшиеся 100 тыс. рублей. К отчетам приемные родители приложили чеки.

Вскоре девушка призналась, что оболгала своих приемных родителей. Производство закрыли, так как состава преступления не выявили. Но местный прокурор все равно направил иск по делу в гражданский суд, где требуется взыскать с семьи якобы недоплаченную сумму.

Сейчас приемные родители пытаются доказать, что не тратили лишних денег на себя, а только хотели сделать приемлемые условия для приемной дочери.

