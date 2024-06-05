Сириец вступил в перестрелку с военными у посольства США в Ливане
Армия Ливии: гражданин Сирии обстрелял посольство США
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В Ливане мужчина с сирийским гражданством устроил стрельбу около посольства США. На открытие огня отреагировали находящиеся в районе военные, которые ранили стрелка, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на представителей ливанской армии.
Происшествие случилось в районе Аукар 5 июня. Там иностранец открыл огонь по американскому диппредставительству.
«Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен», — сообщили в армии Ливии.
Стрелка задержали, его увезли в больницу для оказания медпомощи.
По факту произошедшего начато расследование. Мотивы напавшего на посольство США сирийца устанавливаются.