Сириец вступил в перестрелку с военными у посольства США в Ливане

сегодня в 11:45

В Ливане мужчина с сирийским гражданством устроил стрельбу около посольства США. На открытие огня отреагировали находящиеся в районе военные, которые ранили стрелка, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на представителей ливанской армии.

Происшествие случилось в районе Аукар 5 июня. Там иностранец открыл огонь по американскому диппредставительству.

«Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен», — сообщили в армии Ливии.

Стрелка задержали, его увезли в больницу для оказания медпомощи.

По факту произошедшего начато расследование. Мотивы напавшего на посольство США сирийца устанавливаются.