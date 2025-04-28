Сирена тревоги прозвучала в разный районах Москвы
В Москве 28 апреля прозвучали звуки сирены
Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори
В разных районах столицы вечером 28 апреля были слышны звуки сирены, сообщает «Осторожно, Москва».
Работу звуковых систем тревоги зафиксировали в жители центра, Чертанова, Измайлова, Печатников и т. д.
По словам граждан, о том, что сирена будет включена, предупреждений не было. Москвичи отмечают, что о проверке работы звуковых систем тревоги никто их не оповещал.
Сирена зазвучала около 19:20. Ее было слышно более 10 минут. Обычно такое происходит при проверке систем оповещения.