Сирена тревоги прозвучала в разный районах Москвы

Работу звуковых систем тревоги зафиксировали в жители центра, Чертанова, Измайлова, Печатников и т. д.

По словам граждан, о том, что сирена будет включена, предупреждений не было. Москвичи отмечают, что о проверке работы звуковых систем тревоги никто их не оповещал.

Сирена зазвучала около 19:20. Ее было слышно более 10 минут. Обычно такое происходит при проверке систем оповещения.