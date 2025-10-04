Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ленобласти
Средства противовоздушной обороны уничтожили 7 БПЛА в Киришах в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Он отметил, что возгорание в промышленной зоне ликвидировано.
«Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — отметил он.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной сбивают БПЛА в Киришах в Ленинградской области. В промзоне произошел пожар после падения обломков.
