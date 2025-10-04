сегодня в 05:21

Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ленобласти

Средства противовоздушной обороны уничтожили 7 БПЛА в Киришах в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале .

Он отметил, что возгорание в промышленной зоне ликвидировано.

«Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной сбивают БПЛА в Киришах в Ленинградской области. В промзоне произошел пожар после падения обломков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.