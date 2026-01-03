сегодня в 23:58

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

Вечером 3 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские объекты на подлете к городу.

Первое сообщение о том, что ВСУ пытаются атаковать Москву, появилось в 19:37 по московскому времени. И в дальнейшем в течение получаса Собянин сообщил, что представители киевского режима направили в Москву еще шесть дронов.

