Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву БПЛА

Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Это четвертый беспилотник, сбитый силами ПВО.

На месте падения БПЛА работают экстренные службы.

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву продолжают пытаться атаковать беспилотниками. За 10 декабря, по словам градоначальника, военные сбили уже пять дронов, летевших на столицу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.