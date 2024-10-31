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Силы ПВО сбили еще десять украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами

Силы ПВО уничтожили еще десять украинских дронов над четырьмя регионами РФ с 22.00 до 23.00, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников над Курской областью, три — над территорией Брянской области, по одному — над территориями Орловской области и Крымом.

Накануне российские силы ПВО успешно отразили атаки украинских беспилотников над пятью российскими регионами в период с 20.30 до 22.00 мск. В частности, ПВО уничтожила 20 вражеских дронов над территорией Курской области.