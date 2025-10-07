Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Старом Осколе
Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет.
По словам губернатора, в жилом доме выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 машин.
Ранее в результате падения осколков от сбитых ракет ВСУ в Белгородской области пять легковых автомобилей получили повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме того, в городе на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание в одном из помещений, пожар уже потушен.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.