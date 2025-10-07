Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Старом Осколе

Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам губернатора, в жилом доме выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 машин.

Ранее в результате падения осколков от сбитых ракет ВСУ в Белгородской области пять легковых автомобилей получили повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, в городе на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание в одном из помещений, пожар уже потушен.

