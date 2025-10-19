Силовики заставили отжиматься гостей ночного клуба в Москве во время рейда

Ночью силовики неожиданно ворвались на тематическую вечеринку Kisskabar, которая проходила в клубе «Графит». По словам очевидцев, некоторые посетители были вынуждены выполнять физические упражнения, такие как отжимания и планка, а наиболее активно сопротивлявшихся удерживали в положении лицом вниз.

Особое внимание сотрудников привлекли люди с нестандартным внешним видом: яркими волосами и вызывающей одеждой. Вести видеосъемку происходящего строго запрещалось, однако в Сети появились кадры, на которых видно, как люди лежали лицом в пол.

Спустя 4 часа задержанных отпустили: сначала девушек, а затем — молодых людей. Организаторы мероприятия принесли публичные извинения в социальных сетях и заявили о готовности вернуть деньги за приобретенные билеты. Причиной проведения рейда была названа проверка на наличие «запрещенных законом действий и предметов».

