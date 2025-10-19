Силовики заставили отжиматься гостей ночного клуба в Москве во время рейда
Фото - © Телеграм-канал Baza
В московском клубе «Графит» правоохранительные органы провели жесткий рейд, мотивируя свои действия поиском запрещенных веществ. Момент проверки попал на камеру, сообщает Baza.
Ночью силовики неожиданно ворвались на тематическую вечеринку Kisskabar, которая проходила в клубе «Графит». По словам очевидцев, некоторые посетители были вынуждены выполнять физические упражнения, такие как отжимания и планка, а наиболее активно сопротивлявшихся удерживали в положении лицом вниз.
Особое внимание сотрудников привлекли люди с нестандартным внешним видом: яркими волосами и вызывающей одеждой. Вести видеосъемку происходящего строго запрещалось, однако в Сети появились кадры, на которых видно, как люди лежали лицом в пол.
Спустя 4 часа задержанных отпустили: сначала девушек, а затем — молодых людей. Организаторы мероприятия принесли публичные извинения в социальных сетях и заявили о готовности вернуть деньги за приобретенные билеты. Причиной проведения рейда была названа проверка на наличие «запрещенных законом действий и предметов».
