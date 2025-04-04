Силовики задержали владельца производителя масла «Благо» Дмитрия Фосмана

Правоохранители задержали собственника одной из крупнейших масложировых компаний «Благо» Дмитрия Фосмана. Его подозревают в мошенничестве, сообщает РБК .

Следствие попросило суд арестовать бизнесмена. Фосмана обвиняют по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В итоге суд удовлетворил ходатайство и отправил обвиняемого под стражу на 2 месяца.

В пресс-службе ГК «Благо», куда входит «Благо Инвест», гендиректором которой является Фосман, не стали комментировать случившегося, потому что «не располагают деталями задержания».

ГК «Благо» — один из ведущих производителей подсолнечного масла в России. У компании есть семь заводов. Фосман является гендиректором «Благо Инвест» с 2022 года. Группа компаний «Благо» ранее сообщала, что Дмитрий является ее владельцем.