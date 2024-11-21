сегодня в 17:06

Силовики пришли с обысками в офис и на склады Zenden в Московском регионе

Силовики проводят обыски в московских и подмосковных офисах и на складах компании Zenden. В мероприятиях принимают участие сотрудники ФСБ и МВД, сообщает РБК .

Обыски проходят в том числе в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедова и в московском офисе Zenden, который расположен на Щукинской улице.

Правоохранители считают, что склады и офисы, где проводят следственные действия, связаны с владельцем обувного ритейлера — Андреем Павловым*.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. Речь идет о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.