Силовики поймали продавцов контрафактных лекарств в Москве

сегодня в 13:22

В столице силовики поймали участников преступной группы. Они продавали в РФ купленные за границей недоброкачественные медикаменты, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Правоохранители поймали восемь человек. Их обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере).

Силовики считают, что фигуранты могли сговориться для продажи в РФ контрафактных и незарегистрированных препаратов. Находясь в Москве, они, предположительно, организовали покупку медикаментов за границей для продажи в России.

Фигуранты незаконно реализовали незарегистрированные препараты на сумму более 100 тыс. рублей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Силовики провели около 10 обысков в Москве и Оренбургской области.

Правоохранители провели изъятие недоброкачественных и незарегистрированных в РФ медикаментов, документы и иные предметы, которые важны для следствия. Фигуранты признали вину.

