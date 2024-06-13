Силовики поймали мужчину, стрелявшего по людям у монастыря Оптина пустынь

Волк: задержан подозреваемый в стрельбе у храма в Калужской области

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого, открывшего стрельбу у храма Оптина пустынь в Калужской области. При поимке у злоумышленника изъяли автомат, сообщает «Царьград» .

Задержанным оказался 31-летний житель города Сосенский. Мужчина доставлен в территориальный полицейский отдел.

По факту стрельбы близ калужского храма возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Мотивы задержанного автоматчика выясняются, доложила Волк.

12 июня на трассе Козельск — Оптина пустынь мужчина остановил машину и открыл огонь из автомата. В результате ЧП пострадала женщина — ее ранило куском асфальта, отлетевшим после выстрела в землю.