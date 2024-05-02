Силовики нагрянули в логово разврата для богатых в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге полицейские нагрянули в подпольный салон для оказания интимных услуг, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Заведение было ориентировано на прием VIP-клиентов и находилось на Невском проспекте.

В результате проверки задержаны трое администраторов салона в возрасте от 28 до 44 лет. Руководителя заведения задерживали уже в Москве — по версии следствия, им оказался 27-летний бизнесмен. Коммерсант открыл интимное заведение почти 2 года назад.

Посетители указанного интим-салона платили от 40 до 180 тыс. рублей за один сеанс. За все время работы прибыль заведения исчислялась миллионами рублей.