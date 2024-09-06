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Сильный пожар произошел в подмосковном поселке рядом со станцией Крюково

Крупный пожар вспыхнул в поселке Алабушево городского округа Солнечногорск, сообщается на Telegram-канале Regions.ru .

Возгорание произошло возле ж/д путей, которые находятся рядом со станцией Крюково.

На опубликованных кадрах, появившихся в Сети, виден огонь и огромный столб дыма.

Причины пожара не уточняются. О количестве пострадавших на данный момент информации нет.

Ранее крупный пожар произошел на заводе в Тульской области. Там загорелся строящийся цех.