сегодня в 09:43

Сильный пожар начался после детонации на НПЗ Chevron в Лос-Анджелесе

Мощный пожар вспыхнул после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Chevron в Эль-Сегундо в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на CBS News.

К НПЗ прибыли пожарные. В полиции Лос-Анджелеса подчеркнули, что количество пострадавших пока неизвестно. Также не сообщается и об эвакуации людей.

Свидетели происшествия отметили, что взрыв был похож на землетрясение.

На НПЗ изготавливают 276 тыс. баррелей сырой нефти ежедневно. Расположенный в Лос-Анджелесе НПЗ Chevron — самый крупный нефтеперерабатывающий завод Соединенных Штатов на западном побережье.

Населенный пункт Эль-Сегундо расположен в нескольких минутах езды к югу от Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Однако инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

