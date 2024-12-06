Сибирскую язву обнаружили в Казахстане

На западе Казахстана в городе Атырау обнаружили сибирскую язву. Особо опасной инфекционной болезнью было заражено мясо на одном из местных рынков, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на областной департамент санэпидконтроля.

После проведения экспресс-теста стало ясно, что в мясе есть возбудитель заболевания. Работу павильона решили приостановить, пока не будут получены результаты лабораторных исследований продуктов.

На рынке идут дезинфекционные мероприятия. Специалисты составили список бизнесменов, которые работали рядом с очагом сибирской язвы, и взяли их под медицинское наблюдение.

Санитарная служба также изучила свыше 65 других торговых объектов в Атырау и взяла более 700 проб. Все они показали отрицательный результат — сибирской язвы там не обнаружено.