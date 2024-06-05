«Схватился за табельное»: рецидивист раскрыл, зачем зарубил участкового под Читой

В СИЗО отправлен Павел К., который, по данным следствия, топором убил полицейского Николая Б. в селе Читинской области. Свои действия фигурант объяснил тем, что участковый, приехавший на вызов, взял в руку табельное оружие, сообщает aif.ru .

В ночь на 3 июня служащий полиции Николай Б. приехал на вызов о семейном скандале. Навстречу стражу порядка вышел пьяный мужчина, который набросился на полицейского и ударил его топором в голову. Участковый погиб на месте.

«Он (участковый — ред.) схватился за табельное оружие», — такой фразой обвиняемый объяснил свои действия.

После убийства злоумышленник погрузил тело полицейского в машину, на которой правоохранитель приехал на вызов. Далее Павел К. посадил за руль свою сожительницу, пригрозив ей убийством. Вместе с трупом в багажнике они направились в Хилок — родной город обвиняемого.

По словам мужчины, на малой родине он попрощался с матерью, поскольку решил сдаваться — «не хотел прятаться и прятать тело».

Ранее у Павла К. уже был опыт тюремного заключения. В колониях мужчина провел в сумме 17 лет, оба раза — по обвинению в убийстве.