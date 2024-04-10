Схваченная агент СБУ рассказала о задании, которое должна была выполнить в Запорожье
Жительница Запорожья рассказала о подготовке атаки на здание ФСБ
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В Запорожской области задержали девушку, которая, по версии правоохранителей, является агентом спецслужб Украины. По словам задержанной, она планировала участвовать в поджоге здания ФСБ, сообщает Life.ru.
Подозреваемая рассказала, что по заданию спецслужб Украины купила компоненты для изготовления коктейлей Молотова, которыми планировалось атаковать здание спецслужбы. Девушка также оборудовала тайник, содержимое которого должны были забрать непосредственные исполнители атаки.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Во время обыска у нее дома нашли три 400-граммовые тротиловые шашки и компоненты для коктейлей Молотова.