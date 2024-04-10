Схваченная агент СБУ рассказала о задании, которое должна была выполнить в Запорожье

Жительница Запорожья рассказала о подготовке атаки на здание ФСБ

В Запорожской области задержали девушку, которая, по версии правоохранителей, является агентом спецслужб Украины. По словам задержанной, она планировала участвовать в поджоге здания ФСБ, сообщает Life.ru .

Подозреваемая рассказала, что по заданию спецслужб Украины купила компоненты для изготовления коктейлей Молотова, которыми планировалось атаковать здание спецслужбы. Девушка также оборудовала тайник, содержимое которого должны были забрать непосредственные исполнители атаки.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Во время обыска у нее дома нашли три 400-граммовые тротиловые шашки и компоненты для коктейлей Молотова.