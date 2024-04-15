Шутенков: 35 приусадебных участков затопило в Улан-Удэ

Затор на реке Селенга привел к затоплению 35 приусадебных участков в СНТ «Академия» в Улан-Удэ, написал мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram .

«На утро 15 апреля из-за затора льда на реке Селенга в СНТ "Академия" подтоплено 35 приусадебных участков. На двух из них вода поднялась выше полов. Силами городских спасателей помогли поднять выше уровня воды все вещи местных жителей», — говорится в публикации.

Мэр добавил, что ситуация в настоящее время находится под контролем. Саперы собираются провести взрывы на реке, чтобы освободить русло.

Ранее власти Кургана сообщили, что уровень воды в реке Тобол продолжает расти. За четыре часа прибавилось 23 см. Сейчас уровень достигает 619 см.