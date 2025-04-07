«Шумят и воняют»: жители Патриарших прудов разгневаны гуляющими по ночам лошадьми

Жители Патриарших прудов в Москве жалуются на ночной шум от конных прогулок. Лошадей выгуливают каждую ночь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

С начала марта жители Малой Бронной борются с «кавалерией», которая расположилась под их окнами. Ночное цоканье копыт не дает им высыпаться и открыть окна в квартирах.

На опубликованных кадрах видно, как две девушки в ночное время едут верхом на лошадях по центру Москвы. При этом от ударов подков о плитку слышен громкий цокот.

«Ипподром, а не центр города. Удар копыт по плитке — невыносимо. Издеваются над лошадьми, коням не место в центре города на тротуарах и проезжей части. Это опасно для людей и животных», — рассказали местные жители.

По словам жильцов, после прогулок на придомовой территории нередко остаются следы копыт и фекалии животных.

Жители Патриарших прудов обратились с жалобами с правоохранительные органы, Мосгордуму и другие инстанции, однако на сегодняшний день результата нет.