Штурмовики ВКС России успешно отработали цели в зоне СВО

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Экипажи Су-25 поразили технику и живую силу

Экипажи Су-25 российских ВКС поразили технику и живую силу в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что российские военные летчики нанесли удар по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Экипажи получили разведывательные данные перед операцией.

«Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Цель была поражена. Оценка отлично!», — рассказал лётчик Су-25 Сергей.

В результате успешного вылета уничтожена специальная техника и живая сила противника, уточнили в военном ведомстве.