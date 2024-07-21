Штурмовики спасли слепую пенсионерку от ударов украинской армии в Красногоровке

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки войск в ДНР спасли слепую пенсионерку. Украинская армия несколько месяцев охотилась за женщиной, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время штурма одного из районов Красногоровки. Супруг спасенной пенсионерки Владимир Зубарев отметил, что женщина очень плохо двигается после перенесенного инсульта, она слепая.

«Несколько месяцев (ВСУ- ред.) за нами вели охоту. Сначала разбили наш дом, затем мы перебежали в подвал другого дома — снова туда прилет, и так несколько раз. Спасли нас ребята наши», — поделился он.

По словам супруга женщины, бойцы носили ее на руках и укрывали своими бронежилетами.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.