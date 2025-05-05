Штормовой ветер с мокрым снегом накроет Москву в ближайшие сутки

Непогода обрушится на Москву 5 и 6 мая. Прогнозируются осадки, налипание мокрого снега на провода, а также сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Непогода будет бушевать на территории мегаполиса с 21 часа 5 мая до 6 часов 6 мая. В городе ожидаются дождь, мокрый снег с налипанием на провода и деревья. Кроме того, 5 и 6 мая прогнозируется сильный ветер — местами порывы будут достигать 15 м/с.

Автолюбителям порекомендовали избегать опасных маневров при управлении машиной в опасных погодных условиях. Им также напомнили, что парковать транспортное средство вблизи деревьев нельзя.

Пешеходам, находящимся на улице в непогоду, нужно избегать шатких конструкций, не укрываться под деревьями, не оставлять без присмотра детей. В случае ЧП можно звонить по телефонам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.