Штаб волонтеров с грузом для Курска подожгли под Санкт-Петербургом

сегодня в 22:16

В Ленинградской области злоумышленник поджег склад, где волонтеры хранили гуманитарный груз, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В помещении хранили собранное обмундирование для военных, детскую одежду и обувь для жителей Курской области, а также закупленную технику. Поджигателя оперативно задержали.

«Уже завтра начнем разбирать завалы и соберем новую партию помощи — мы обязательно отправим ее бойцам и детям», — сообщила руководитель штаба Татьяна Догадина.

Несмотря на ущерб, добровольцы намерены восстановить работу в кратчайшие сроки.

Личность злоумышленника и его мотивы не раскрываются.