Шпала загорелась на станции московского метро «Текстильщики»

сегодня в 09:09

На станции московского метро «Текстильщики» случилось задымление из-за тлеющей шпалы. Поезд остановился в тоннеле и не подъезжал к перрону, сообщает « Осторожно, Москва ».

На станции метро появился запах газа. Дым шел до перехода на станцию БКЛ.

На опубликованной записи видно, что на станции метро «Текстильщики» много дыма. Вагон заехал в начало станции и не двигался. Люди снимали инцидент на видео. Также горел небольшой участок рядом с рельсом.

В пресс-службе московского метро сообщили, что на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии работники метро использовали огнетушитель на маленьком участке тлеющей шпалы. Помощь оперативных служб не потребовалось.

Безопасности пассажиров и движению угрозы нет. Поезда курсируют по графику.

