Шпала загорелась на станции московского метро «Текстильщики»
На станции московского метро «Текстильщики» случилось задымление из-за тлеющей шпалы. Поезд остановился в тоннеле и не подъезжал к перрону, сообщает «Осторожно, Москва».
На станции метро появился запах газа. Дым шел до перехода на станцию БКЛ.
На опубликованной записи видно, что на станции метро «Текстильщики» много дыма. Вагон заехал в начало станции и не двигался. Люди снимали инцидент на видео. Также горел небольшой участок рядом с рельсом.
В пресс-службе московского метро сообщили, что на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии работники метро использовали огнетушитель на маленьком участке тлеющей шпалы. Помощь оперативных служб не потребовалось.
Безопасности пассажиров и движению угрозы нет. Поезда курсируют по графику.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.