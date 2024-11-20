SHOT: вислоухая кошка внезапно разорвала 9-летнюю девочку в Калмыкии

Шотландская вислоухая кошка атаковала девятилетнюю девочку в Калмыкии. Она получила укусы тяжелой степени и попала в больницу, сообщает SHOT .

Девочка и кошка живут в одной квартире в Элисте. Домашний питомец, по словам школьницы, внезапно напал на нее, хоть и предпосылок для этого не было.

Кошка нанесла девочке тяжелые травмы. Она покусала и сильно поцарапала тело школьницы. Пострадавшую госпитализировали. У нее есть раны почти по всему телу — от ягодиц и ног до рук, лица и головы.

Кошка живет в семье уже три года. Девочка любит «шотландку» и сдавать ее в приют после нападения не планирует.

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