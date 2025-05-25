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SHOT: в Туле обломки одного из беспилотников упали на жилой дом

В Туле обломки одного из беспилотников упали на жилой дом. В городе работает ПВО, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, было слышно более десятка мощных взрывов.

Отмечается, что в результате атаки пострадал один из пятиэтажных домов на улице Металлургов. Как пишет Telegram-канал, в доме выбиты стекла в окнах одного из подъездов и нескольких квартир. О пострадавших не сообщается.

Ночью 25 мая в Московском регионе сбито уже более 11 беспилотников.