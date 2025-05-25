SHOT: в Туле обломки одного из беспилотников упали на жилой дом
В Туле обломки одного из беспилотников упали на жилой дом. В городе работает ПВО, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, было слышно более десятка мощных взрывов.
Отмечается, что в результате атаки пострадал один из пятиэтажных домов на улице Металлургов. Как пишет Telegram-канал, в доме выбиты стекла в окнах одного из подъездов и нескольких квартир. О пострадавших не сообщается.
Ночью 25 мая в Московском регионе сбито уже более 11 беспилотников.