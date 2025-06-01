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SHOT: в результате обрушения моста в Брянской области погибли четыре человека

В результате обрушения моста в Брянской области погибли четыре человека. Как сообщает SHOT , они находились в эпицентре взрыва.

В результате ЧП пострадали более 40 человек.

Отмечается, что подрыв произошел именно в тот момент, когда пассажирский состав наехал на шпалы, где было заложено СВУ.

На опубликованных кадрах видно последствия произошедшего. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России.