SHOT: в результате обрушения моста в Брянской области погибли четыре человека
В результате обрушения моста в Брянской области погибли четыре человека. Как сообщает SHOT, они находились в эпицентре взрыва.
В результате ЧП пострадали более 40 человек.
Отмечается, что подрыв произошел именно в тот момент, когда пассажирский состав наехал на шпалы, где было заложено СВУ.
На опубликованных кадрах видно последствия произошедшего. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России.