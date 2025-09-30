сегодня в 03:24

SHOT: в небе над Волгоградом прогремели взрывы

В небе над Волгоградом прогремели взрывы. По предварительной информации, средства противовоздушой обороны сбивают украинские БПЛА, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, громкие звуки раздались около 02:00 и в 02:40 ночи. Очевидцы утверждают, что слышны были минимум 5-7 взрывов на севере и юге города. При этом в небе появлялись вспышки.

Кроме того, в Краснодарском крае объявлена ракетная опасность.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.

