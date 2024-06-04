SHOT: в Москве выпускник покончил с собой из-за боязни не сдать ЕГЭ

Столичный одиннадцатиклассник покончил с собой, так как боялся завалить ЕГЭ и не поступить в университет, сообщает SHOT .

Инцидент произошел вечером 3 июня в Лазоревом проезде в районе Свиблово. Местные жители нашли подростка без сознания под окнами многоквартирного дома. Врачи не смогли откачать школьника.

Погибший заканчивал православную школу, в семье мальчик был приемным.

Как рассказала мама выпускника, в последнее время он сильно переживал из-за ЕГЭ и из-за того, что может не поступить в вуз. Родители водили школьника к специалистам, у подростка диагностировали легкое когнитивное расстройство.

По факту трагедии организована проверка. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».