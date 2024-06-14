SHOT: «успешный бизнесмен» обманул отца Филиппа Киркорова на 3,5 млн рублей

92-летний Бедрос Киркоров — отец поп-короля Филиппа Киркорова — одолжил «успешному бизнесмену» 3,5 млн рублей и уже год не может вернуть свои деньги, сообщает SHOT .

В 2023 году некий Санасар Басенцян познакомился с народным артистом и втерся к нему в доверие: регулярно звонил, звал в рестораны и рассказывал о бизнес-успехах.

Киркоров-старший 14 июня того же года дал этому «предпринимателю» взаймы вышеуказанную сумму. Была даже составлена расписка, согласно которой Басенцян обязался вернуть долг до 10 октября 2023 года.

Адвокат Киркорова Олег Кулагин заявил, что суд в марте 2024 года признал Басенцяна банкротом. А еще у «бизнесмена» нет ни имущества, ни счетов в банке.

«Есть все основания полагать, что Басенцян не планировал отдавать долг. Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся», — отметил Кулагин.

Бедрос Киркоров написал заявление в полицию и требует привлечь «предпринимателя» к ответственности за мошенничество. Текущее местонахождение Басенцяна неизвестно.