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SHOT: склад с химикатами полыхает в Свердловской области

В Свердловской области загорелся склад с химикатами. Раздаются взрывы, сообщает SHOT .

Опубликовано также видео пожара. На нем можно увидеть крупный пожар — огонь объял все здание. В небо поднимаются черные клубы дыма.

Горит склад компании «Петронит» в Березовском. Там производятся реагенты, химикаты и удобрения.

Информация о том, пострадал ли кто-то, уточняется.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. К тушению возгорания привлекли 20 пожарных и 8 единиц техники.