SHOT: склад с химикатами полыхает в Свердловской области
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В Свердловской области загорелся склад с химикатами. Раздаются взрывы, сообщает SHOT.
Опубликовано также видео пожара. На нем можно увидеть крупный пожар — огонь объял все здание. В небо поднимаются черные клубы дыма.
Горит склад компании «Петронит» в Березовском. Там производятся реагенты, химикаты и удобрения.
Информация о том, пострадал ли кто-то, уточняется.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. К тушению возгорания привлекли 20 пожарных и 8 единиц техники.