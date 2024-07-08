SHOT: разнорабочий попытался изнасиловать мальчика на речке в Подмосковье

Извращенец напал на школьника, когда тот купался на подмосковной речке. Мужчина сначала попросил ребенка научить его плавать, а потом попытался изнасиловать, сообщает SHOT.

Инцидент произошел 6 июля в Красноармейске. 12-летний мальчик пошел купаться на речку Ворю, на берегу к нему подошел незнакомый мужчина с необычной просьбой — научить его плавать.

Сначала мужчина предложил школьнику посмотреть на красивые виды из кустов, после чего начал к нему приставать. Ребенок закричал и стал звать на помощь. Спустя время мальчику удалось вырваться из рук извращенца и убежать. Дома напуганный мальчишка рассказал все матери.

Незнакомцем оказался 42-летний разнорабочий Шерали, снимавший квартиру в соседнем с ребенком доме. Его уже задержали.

Следователи возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».