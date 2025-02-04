SHOT ПРОВЕРКА выявила нарушения в нескольких ресторанах сети Subway

В новом выпуске расследовательского проекта «SHOT ПРОВЕРКА» обсуждается состояние ряда ресторанов сети быстрого питания Subway. Команда провела широкомасштабную проверку и выявила значительное количество нарушений. К ним якобы относятся наличие насекомых и антисанитария на кухнях, использование испорченных продуктов, отсутствие медкнижек у работников, а также подозрительные действия некоторых руководителей франшиз, сообщает Life.ru .

Журналисты отметили, что в нескольких заведениях якобы не соблюдаются даже основные санитарные требования: сотрудники работают на грязных поверхностях, используют гнилые овощи и просроченное мясо, обнаружены тараканы, нарушены условия хранения продуктов. Один из агентов стал свидетелем, как работник поднял нож с пола и продолжил нарезать хлеб без дезинфекции.

Бывшая сотрудница сети Валерия рассказала о том, что подростки работали по 12–15 часов без оформления. Кроме того, выявлены серьезные нарушения финансовой политики, когда владельцы франшиз не оформляли сотрудников официально и задерживали выплаты.

Профессор кафедры гостиничного и ресторанного дела МГУСиТ Ольга Пасько отметила, что санитарные условия в таких заведениях крайне плохие и могут угрожать здоровью потребителей. По ее словам, работа таких предприятий должна быть приостановлена до тех пор, пока не будут устранены все замечания.

Редакция «SHOT ПРОВЕРКА» направила запросы в надзорные органы. В процессе расследования Роспотребнадзор и трудовая инспекция уже обратили внимание на одно из указанных заведений. Журналисты призывают аудиторию внимательно подходить к выбору ресторанов и сообщать о нарушениях в контролирующие инстанции.