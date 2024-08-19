SHOT: православная пенсионерка спалила свою квартиру в Коломне из-за свечки

Подмосковная пенсионерка зажгла свечку по случаю православного праздника и сожгла свою квартиру в Коломне, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне вечером. 64-летняя женщина поставила в комнате свечу в честь праздника Преображения Господня.

После этого пенсионерка ушла на кухню, а когда вернулась — вся комната уже была в огне. Потушить пожар своими силами женщина не смогла и побежала на улицу. Соседи позвонили в оперативные службы и оказали первую помощь пенсионерке — она сильно обожгла руку.

У Людмилы Григорьевны кроме квартиры сгорели все документы и мобильный телефон.