SHOT: пермский людоед Малышев устроился на работу в приют для животных

Пермский людоед Михаил Малышев, который провел в заключении 23 года, нашел новую работу. Он устроился в приют для животных. При этом раньше Малышев также убивал и ел кошек и собак, сообщает SHOT .

Малышеву сейчас 58 лет, он живет один, иногда его навещает мать. По его словам, денег ему крайне не хватает. Мужчина строит будки, убирает территорию, режет для животных мясо. В качестве зарплаты получает еду, причем не всегда свежую. Жалоб с нового места работы на него не поступало. При этом сам Малышев говорит, что хотел бы работать охранником.

По данным правоохранительных органов, он находится под административным надзором.

Его бывшая пленница живет в том же Пермском крае и состоит в браке с сотрудником полиции.

Михаил Малышев стал убивать кошек и собак и есть их еще в подростковом возрасте. В 34 года он познакомился с девушкой Инной Боровик, держал ее в заточении, насиловал и откусил кончик носа, чтобы она не убежала. Именно она помогла ему познакомиться с новой жертвой и привела в его квартиру студентку, которую он убил, а из плоти вместе со своей сожительницей приготовил фарш.

Через год его жертвой стал местный рабочий. За свои преступления Малышева отправили в колонию на 25 лет. Два года назад он вышел на свободу.