SHOT: над Воронежем прогремели взрывы

Над Воронежем прогремели взрывы, после чего в одном из районов города начались перебои со светом, сообщает SHOT .

Отмечается, что над регионом работает система ПВО, сбито несколько воздушных целей.

По словам местных жителей, раздались минимум 5-6 громких хлопков на окраине города. Кроме того, были видны яркие вспышки в небе. После этого в домах начал «моргать» свет, у кого-то он пропал полностью.

Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

Ранее 9 БПЛА были сбиты над территорией Крыма, по 2 беспилотника– над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.