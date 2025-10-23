SHOT: над Рязанью раздались взрывы

сегодня в 05:45

Не менее десяти взрывов прогремело над Рязанью и городом Скопин. По предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, взрывы раздались на окраине Рязани около 3:15 ночи, а над Скопином в 3:20. Всего местные жители слышали около десяти взрывов и видели вспышки в небе.

Информации о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили не менее восьми беспилотников в Воронежской области.