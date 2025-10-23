SHOT: над Рязанью раздались взрывы
Не менее десяти взрывов прогремело над Рязанью и городом Скопин. По предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, взрывы раздались на окраине Рязани около 3:15 ночи, а над Скопином в 3:20. Всего местные жители слышали около десяти взрывов и видели вспышки в небе.
Информации о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили не менее восьми беспилотников в Воронежской области.