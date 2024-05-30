SHOT: мужчина устроил поножовщину на севере Москвы

Несколько человек пострадали в результате действий неадекватного мужчины на севере Москвы, пишет Telegram-канал SHOT .

Инцидент произошел около полуночи. Жители дома на Хорошевском шоссе услышали звуки ссоры в одной из квартир, после чего послышались громкие женские крики о помощи. На место прибыли полицейские, однако дебошир порезал ножом девушку и попытался скрыться.

На улице он забежал в один из магазинов и набросился на продавщицу с ножом. Полицейские побежали следом и ранили мужчину из табельного оружия, после чего скрутили нарушителя.

Его и пострадавших доставили в медучреждение. Мужчину смогут допросить после оказания первой помощи. На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют детали случившегося.